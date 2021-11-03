İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,671
  • EURO
    11,2282
  • ALTIN
    548.845
  • BIST100
    1547.03
Spor

Al Sadd: Xavi'yi takımda tutacağız

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın yönetimi takımın başına Xavi'yi getirmek için Katar'a gitmişti. Ancak Al Sadd CEO'su Turki Al-Ali, Xavi'yi takımda tutacaklarını ve göndermeyeceklerini açıkladı.

3 Kasım 2021 Çarşamba 20:43 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 20:44
ABONE OL

İspanya La Liga devi Barcelona'nın yetkilileri Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçı sonrasında Xavi'nin takımın başına geçmesi için görüşmeleri sürdürebilmek adına Katar'a gitmişti.

Kulüp başkanı Joan Laporta'nın yer almadığı görüşmelerin sonucu belli oldu.

Al Sadd CEO'su Turki Al-Ali, Xavi'yi takımda tutacaklarını ve göndermeyeceklerini açıkladı.

"XAVI'Yİ TAKIMDA TUTACAĞIZ"

Turki Al Ali yaptığı açıklamada, "Barcelona yetkililerinin ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz ve saygı duyuyoruz. Ancak teknik direktörümüz Xavi'yi takımda tutmaya kararlıyız ve sezonun hassas bir döneminde gitmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.