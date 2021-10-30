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Spor

Al-Sadd'dan Xavi açıklaması

Bir süredir ismi Barcelona ile anılan Xavi Hernandez hakkında kulübü Al-Sadd'dan açıklama geldi.

30 Ekim 2021 Cumartesi 00:43 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 00:43
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Katar Ligi takımlarından Al-Sadd kulübü, teknik direktörleri Xavi'nin Barcelona'ya imza atacağına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Katar kulübünden yapılan açıklamada 'Xavi burada ve bir yere gitmiyor' mesajı verilirken duyuruda, "Son günlerde dolaşan söylentilere yanıt olarak; Xavi'nin kulüple 2 yıllık sözleşmesi olduğunun ve ligin zirvesindeki yerimizi koruyarak gelecek maçlarımıza odaklandığının bir kez daha bilinmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de Xavi Hernandez yaptığı açıklamada "Al-Sadd'daki işime odaklandım. Bundan başka bir şey söyleyemiyorum. Bundan sonraki maçlarımız zor olacak. Artık tüm maçlarımız zor" açıklamasını yapmıştı.

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