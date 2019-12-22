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Spor

Al sana çifte standart

Asker selamına kınama cezası veren UEFA, Avrupalıları görmüyor! Dybala, Griezmann, Cristiano Ronaldo, Marcelo, Henry, Eto’o, Dzyuba, Adebayor ve Lukaku gibi oyuncuların selamın görmezden gelip, Milli Takım ve Başakşehirli oyuculara ceza veren UEFA ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

Star Spor22.12.2019  01:31 - Güncelleme: 22.12.2019  01:31

MEHMETÇİKLERİMİZİN Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla asker selamı veren A Milli Takım ve Başakşehirli futbolculara UEFA’nın kınama cezası kesmesi büyük tepki çekti. UEFA’nın çifte standardı ve rezaleti bu kararla ortaya çıktı. Bize ceza veren UEFA geçmişte ve yakın zamanda benzer asker selamı veren diğer futbolcuları ise görmezden geldi.

DYBALA’YA YAPTIRIM YOK

Asker selamı sonrası İtalya’da birçok kesimin tepkisini çeken Merih Demiral’ın takım arkadaşı Paulo Dybala’dan anlamlı bir destek gelmişti. Dybala da asker selamı verirken, UEFA ona soruşturma açmasına rağmen herhangi bir ceza vermedi. Dünyada ve Avrupa’da asker selamı vermek sıkça uygulanan bir gol sevinci şekli. Bugüne kadar hiçbir şekilde soruşturma yaşamayan asker selamı veren futbolcular ise şunlar:

ASKER SELAMI HER YERDE VAR

Artem Dzyuba (Rusya Millli Takımı - Türkiye maçında), Mario Mandzukic (Bayern Münih), Thiery Henry-Samuel Eto’o (Barcelona), Cristiano Ronaldo-Marcelo (Real Madrid), Griezmann (Fransa Milli Takımı), Emmanuel Adebayor (Tottenham ve Arsenal’de birden fazla kez), Romelu Lukaku (Belçika Milli Takımı), Hong Chul (Güney Kore Milli Takımı), Roy Chipolina (Celebitarık Milli Takımı).

 

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