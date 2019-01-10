Al Tolgay'ı, ver Ljajic'i
İTALYAN basını, Beşiktaş’ın Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Tolgay Arslan konusunda Torino ile de görüştüğünü ileri sürdü.
- StarSpor
La Gazetta dello Sport, İtalya’da bulunan Başkan Fikret Orman’ın Torino’lu yöneticilere “Al Tolgay Arslan’ı, ver Adem Ljajic’in bonervisini” şeklinde bir teklifte bulunduğunu duyurdu. Kartal’ın sezon başı kiraladığı Ljajic için 6.5 milyon euroluk bir satın alma zorunluluğu bulunuyor.
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