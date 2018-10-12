Alacaklarını isteyen Pepe kriz çıkardı
KARTAL’IN savunmasının bel kemiği Pepe’nin alacakları için harekete geçmesi, Başkan Fikret Orman’ı kızdırdı.
- StarSpor
Portekizli futbolcunun ödenmesi gereken son alacağının iki kez rötara uğramasından dolayı girişimlerde bulunduğu öğrenilirken, Orman, bu girişime sert tepki gösterdi. Yönetimin Portekizli futbolcunun tutumunu değiştirmemesi halinde devre arasında yolları ayırabileceği ileri sürüldü.
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