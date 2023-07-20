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Spor

Alaçam Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen 4. Yöresel Ürünler Tarım Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 00:03 - Güncelleme:
Alaçam Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
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Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen güreşler, Alaçam Geyikkoşan Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi.

Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, güreşlere 50'si başpehlivan olmak üzere bine yakın sporcunun katıldığını söyledi.

Güreşlerin finalinde Özkan Yılmaz'ı yenen Yusuf Can Zeybek, başpehlivan oldu. Üçüncülüğü ise Abdullah Güngör ve İsmail Balaban paylaştı.

Güreş ağalığını ise 2 milyon 755 bin lira ile Turgut Şahin kazandı.

Güreşleri CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Eski ile güreşseverler izledi.

  • Alaçam ilçesi
  • Yöresel Ürünler Tarım Festivali
  • Yağlı Pehlivan Güreşleri

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