Alan Carvalho Çin vatandaşı oluyor

2019 ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Alan Carvalho, Çin vatandaşlığı alarak Çin Milli Takımı'nda oynamaya hazırlanıyor.

2015 yılında Guanzhou Evergrande'ye transfer olan Alan Carvalho, 2020 yılının ocak ayında Çin vatandaşı olma hakkı kazanacak. Vatandaşlık hakları için şimdiden işlemlere başlayan Alan, 5 yıl aralıksız bir şekilde Çin'de ikamet ettiği için onay da alacak.

Alan Carvalho'nun Çin vatandaşlığı almasında milli takım yetkililerinin de büyük etkisi olduğu belirtildi.

30 yaşındaki Alan, ilk olarak mart ayında Maldivler ile oynanacak maçta ilk kez Çin forması giyecek.