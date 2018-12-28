Alan Carvalho Galatasaray'da

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Brezilyalı forvet Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı.

Eren Derdiyok'un da gözden çıkarılmasıyla transfere hız veren Galatasaray'da; anlaşma sağlanan Alan'ın Antalya kampına yetişmesi bekleniyor.