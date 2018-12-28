Alan Carvalho Galatasaray'da
Galatasaray, Brezilyalı golcü Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Brezilyalı forvet Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı.
Eren Derdiyok'un da gözden çıkarılmasıyla transfere hız veren Galatasaray'da; anlaşma sağlanan Alan'ın Antalya kampına yetişmesi bekleniyor.
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