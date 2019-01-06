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Alan Carvalho imza için geliyor

Çin basını, Galatasaray’ın anlaştığı Sambacı’nın Guangzhou Evergrande ile yollarını ayırdığını duyurdu. Alan, 1-2 gün içinde Türkiye’ye gelerek sözleşme imzalayacak.

  • StarSpor
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GALATASARAY, her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı frovet Alan Carvalho’nun Türkiye’ye geleceği tarih belli oldu. Çin basını, Guangzhou Evergrande’nin 19 Ocak 2019’da sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı forvetin ayrılmasına hazır olduğu ve yeni golcünün de Club Brugge’den Wesley olduğunu duyurdu. Bu gelişme sonrası Alan’ın 1-2 gün içinde Türkiye’ye gelip, Galatasaray’ın Antalya kampına katılması bekleniyor. Alan’ın resmi imzayı da Antalya kampında atabileceği kaydedildi. Bu arada Sarı-Kırmızılılar’ın Eren Derdiyok’un ayrılmasından sonra ikinci bir forvet almayı düşündüğü ve Demba Ba ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

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