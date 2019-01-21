Alan Carvalho: Kararım kesin, Galatasaray'a gideceğim

Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra bir türlü yerini dolduramayan Galatasaray, forvetsizlik yüzünden büyük sıkıntılar çekmişti. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, Süper Lig'de de geriye düşen Cimbom'da bir türlü forvet transferini bitiremeyen başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak topa tutulmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarların "Transferler nerede", "Forvet istiyoruz" tezahüratları da Ankaragücü maçında tribünlerde yankılanmıştı.

Dört gözle beklenen Guangzhou Evergrande ekibinin forveti Alan Carvalho'dan iyi haber geldi. 29 yaşındaki golcü, Claudio Taffarel aracılığıyla sarı-kırmızılılara yeni bir mesaj yolladı.

ALAN'IN KARARI KESİN

Sarı-kırmızılı kulübün kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile telefon görüşmesi yapan Alan Carvalho son bilgileri paylaştı.

Tecrübeli hücum oyuncusu, vatandaşı Taffarel'e "Ayrılmak istediğimi kulübüm Guangzhou Evergrande'ye ilettim ancak benim kararım kesin. Avrupa'ya dönmek istiyorum ve Galatasaray'a bir söz verdim. Bunun arkasında duracağım. Yakında orada olurum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar Alan'ı getirmek için Dubai'ye gitti. Sarı-kırmızılıların Çin kulübüne teklifi 3 milyon euro oldu.

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