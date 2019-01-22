Alan, Göztepe maçında sahada

G.SARAY, uzun süredir peşinden koştuğu Alan Carvalho transferinde sona geldi. Brezilyalı golcüyü İstanbul’a getirmek için Sarı-Kırmızılı Kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar önceki gece Dubai’ye gitti. Çin ekibi Guanghzou Evergrande’ye 3 milyon euroluk resmi teklif yapan Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki yıldız oyucuya kısa süre içinde kavuşacak. Brezilyalı, Göztepe maçında kadroda olacak. Teknik Direktör Fatih Terim’in, başarılı oyuncuya Göztepe maçında şans vermesi bekleniyor.

6 MİLYON EURODAN KURTULDULAR

Brezilyalı ile Sarı-Kırmızılılar 3.5 yılık prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmesi bile hazırlandı. Alan’ın imza parasıyla birlikte G.Saray’dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı öğ- renildi. Çin kulübünün inadının kırılmasında Brezilya oyuncunun ayrılma kararında ısrarcı olması etkili oldu. Evergrande, Alan’a 6 milyon euro yıllık ücret veriyordu. Çin ekibinin Galatasaray’da kadro dışı kalan Eren Derdiyok’la ilgilendiği biliniyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

BREZİLYALI SAYISI 6’YA ÇIKTI

29 yaşındaki Brezilyalı golcü, 3 sezondur Evergrande forması giyiyor. Bu sezon adeta gol makinesi kimliğine bürünen Alan, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan Alan, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg formaları giydi. Carvalho ile birlikte G.Saray’daki Brezilya sayısı 6’ya çıkacak. Maicon, Fernando, Mariano, ve Marcao’nun yanı sıra kaleci antrenörü Taffarel de Brezilyalı.

(Akşam)