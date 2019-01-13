Alan için son atak

GOL yollarındaki sıkıntıyı bir an önce gidermek isteyen ve Çin’de Guangzhou Evergrande’de forma giyen Alan ile 3.5 yıllığına anlaşan Galatasaray bu oyuncuyu Ankaragücü ile oynanacak lig maçına yetiştirmek için atağa geçti. Sarı-Kırmızılı kulübün yöneticilerinin, Çin kulübü ile olan pürüzleri gidermek için yoğun bir telefon trafiğine giriştiği öğrenildi. 29 yaşındaki Alan Carvalho’nun da Guangzhou’ya bir an önce İstanbul’a gelebilmek için baskı yaptığı belirtildi. Alan 22 maçta 19 gol, 8 asistle oynamıştı.