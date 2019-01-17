Alan tamam sıra Bony'de

TRANSFERDE son günlerde üst üste sattığı futbolcularla gündeme gelen Galatasaray, uzun süredir konuşulan Alan Carhalho bombasını nihayet patlatıyor. Çin basını, 100 milyon euroluk oyuncu almak için düğmeye basan Guangzhou Evergrande’nin Alan için Cim-Bom’la her konuda anlaştığını ilan etti. Medyadaki haberlerde Çin kulübünün, 29 yaşındaki Brezilyalı forvetin 19 Ocak’ta (yarın) bitecek olan sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmayacağı, buna karşılık Galatasaray’dan belli bir ücret alacağı ifadeleri kullanıldı. Alan’ın kısa süre içinde Türkiye’ye gelerek Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Aslan’ın Alan’dan sonra forvet hattına ikinci takviyeyi de Wilfried Bony ile yapacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar’ın 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet için Swansea City ile el sıkıştığı, transferin kiralık olarak gerçekleşeceği kaydedildi. Galatasaray, Semih Kaya’da olduğu gibi Bony’nin maaşını ödeyecek.