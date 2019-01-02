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Alan transferinde pürüz çıktı

Galatasaray, her konuda anlaştığı Sambacı’ya Guangzhou Evergrande’nin bonservis talebi yüzünden imza attıramıyor.

  • StarSpor
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CİM-BOM’DA ikinci Modeste vakası... Devre arasında hücum hattına mutlaka takviye yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, Guangzhou Evergrande’de forma giyen ve sözleşmesinin 19 Ocak 2019’da biteceğini düşündüğü Alan Carvalho ile her konuda anlaşmaya vardı. Yönetim imza için 29 yaşındaki Brezilyalı forvetin bonservisini alıp gelmesini beklerken, Çin kulübünün oyuncusunu bedavaya kaptırmamak için sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullandığı ileri sürüldü. G.Saray, opsiyon pürüzünü çözebilirse Alan’a kısa süre içinde imza attıracak. Bu arada Aslan’ın forvet hattı için Ekvador ekibi Emelec’te forma giyen Marlon de Jesus’u listeye eklediği öğrenildi.

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