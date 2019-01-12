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Alan’da 3 milyon €’luk pürüz

Çin Kulübü, golcü futbolcu için Galatasaray’dan 5 milyon euro istedi. En fazla 2 milyon euroya kadar çıkan Sarı-Kırmızılı kulüp şimdi gelecek cevabı bekliyor.

  • StarSpor
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GALATASARAY Alan Carvalho transferinde Çin kulübü Guangzhou Evergrande ile pazarlığı sürdürüyor. Bu oyuncu ile daha önce 3.5 milyon euro karşılığında anlaşan ve bonservisini bedava almayı uman Sarı-Kırmızılılar, Çinli yöneticilerin Alan’ın sözleşmesini uzatması sonrasında hesapları yeniden yapmak zorunda kaldı. Sözleşmeyi uzattıktan sonra ipleri eline alan Guangzhou Evergrande, 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bu rakam CimBom’un transfere ayırdığı bütçeyi alt üst edeceği için indirim isteyen yöneticilerin en fazla 2 milyon euro gibi bir miktar ödeyebileceklerini bildirdikleri kaydedildi. Aslan Çin’den gelecek cevabı bekliyor. Galatasaraylı yöneticiler, bonservis pürüzü çıktığı için daha önce oyuncuya ödeyeceğini taahhüt ettiği imza parasını ise veremeyeceğini Alan’ın menajerine bildirdi. Golcü futbolcunun bu konuda Sarı-Kırmızılılar’a sorun çıkarmayacağı belirtiliyor.

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