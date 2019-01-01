Alan'da geri sayım

SÜPER Lig’de ilk yarıyı 5’inci sırada kapatan Galatasaray, ara transferde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Öncelikle forvet hattını güçlendirecek olan Sarı-Kırmızılılar’ın Alan Carvalho konusunda mutlu sona çok yakın olduğu bildirildi. Yönetim, Guangzhou Evergrande’den ayrılma kararı alan Brezilyalı yıldız için Çin kulübünü iknaya çalışıyor.

KRİTİK TARİH 7 OCAK 2019

Cim-Bom, 19 Ocak 2019’a kadar sözleşmesi olan Alan için Guangzhou Evergrande’ye 6 aylık kiralama bedeli olarak 400 bin euro teklif etti. Çin kulübü bu parayı kabul etmezse yönetim transfer 31 Ocak’a kadar devam ettiği için Brezilyalı forvtin sözleşme bitiş tarihini bekleyecek. Ancak Alan’ın 7 Ocak’a kadar sözleşmesini feshetme yetkisi olduğu öğrenildi.

DEMBA BA DA LİSTEYE GİRDİ

G.Saray’ın Çin’de yıllık 8 milyon euro kazanan Alan ile senelik 5 milyon euroya el sıkıştığı ifade ediliyor. Maddi olarak zorda olan Sarı-Kırmızılılar’ın bu paranın büyük bölümünü sponsorlardan karşılayacağı kaydedildi. Aslan’ın Çin ekibi Shanghai Shenhua’da forma giyen Beşiktaş’ın eski oyuncusu Demba Ba için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.