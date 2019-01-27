Alan’da mutlu son yakın

CİM-BOM’DAN Alan Carvalho transferinde son dakika müjdesi. Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın yaptığı ilk görüşmelerde çıkan anlaşmazlık sonrası beklemeye alınan Brezilyalı golcünün transferinde mutlu sona ulaşıldığı öğrenildi. Yönetim, Alan ile yaptığı görüşmede fiyat artırımına gidince iş bitti. Sarı-Kırmızılı yöneticiler daha önce 3.5 milyon euro teklif ettikleri Alan’ın yıllık ücretini 4.5 milyon euroya çıkardı. Menajer kirizi de ortadan kaldırıldı. Kulübü ile de daha önce olduğu gibi 3.5 milyon euroya anlaşmaya varıldı. G.Saray’ın Alan’ı yarın İstanbul’a getirmesi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme yapması bekleniyor. Bu arada Alan’ın menajeri Özkan Doğan, “Bizi aradan çıkarmak isteyener oldu. Ama Alan’ın temsilcisi benim. Alan’ı Türkiye’ye bizden başkası getiremez” derken, golcü de İnstagram’daki ses kaydında, “Galatasaray’a transfer olmak benim için bir rüya. Zor olacak ama bekliyorum” ifadesini kullandı.