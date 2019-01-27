İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alan’da mutlu son yakın

Galatasaray, Albayrak ile yaptığı ilk girişimden sonuç alamadığı golcüye yaptığı teklifi 4.5 milyon euroya çıkartıp işi bitirdi. Alan’ın yarın İstanbul’a gelip imza atması bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CİM-BOM’DAN Alan Carvalho transferinde son dakika müjdesi. Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın yaptığı ilk görüşmelerde çıkan anlaşmazlık sonrası beklemeye alınan Brezilyalı golcünün transferinde mutlu sona ulaşıldığı öğrenildi. Yönetim, Alan ile yaptığı görüşmede fiyat artırımına gidince iş bitti. Sarı-Kırmızılı yöneticiler daha önce 3.5 milyon euro teklif ettikleri Alan’ın yıllık ücretini 4.5 milyon euroya çıkardı. Menajer kirizi de ortadan kaldırıldı. Kulübü ile de daha önce olduğu gibi 3.5 milyon euroya anlaşmaya varıldı. G.Saray’ın Alan’ı yarın İstanbul’a getirmesi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme yapması bekleniyor. Bu arada Alan’ın menajeri Özkan Doğan, “Bizi aradan çıkarmak isteyener oldu. Ama Alan’ın temsilcisi benim. Alan’ı Türkiye’ye bizden başkası getiremez” derken, golcü de İnstagram’daki ses kaydında, “Galatasaray’a transfer olmak benim için bir rüya. Zor olacak ama bekliyorum” ifadesini kullandı.

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Provokatörlerin çabalarına izin verilmemeli"

'Provokatörlerin çabalarına izin verilmemeli'

İki günde 56 oyun geliştirdiler

İki günde 56 oyun geliştirdiler

"Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var"

'Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var'

Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sonrası ilk açıklamalar

Almanya'ya kritik uyarı: Pahalıya mal olacak

Almanya'ya kritik uyarı: Pahalıya mal olacak

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Almanya'ya kaçacakken yakalandı

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Almanya'ya kaçacakken yakalandı

Çin'den sürpriz Kerkük hamlesi

Çin'den sürpriz Kerkük hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz konuşması Kazım Karabekir´in torununu rahatsız etti

15 Temmuz konuşması Kazım Karabekir´in torununu rahatsız etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA