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Alan'da sona doğru

Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki golcünün hafta sonuna kadar Türkiye’ye gelmesini bekliyor. Globo Esporte ise Alan için Flamengo’nun da Guangzhou’ya teklifte bulunduğu yazdı.

  • StarSpor
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GALATASARAY’IN yılan hikayesine dönen forvet transferi için sona yaklaştığı ortaya çıktı. Sezon başında maddi imkansızlıklar ve Guangzhou Evegrande ile FIFA’lık olmamak için alınamayan Alan Carhalho’nun transferinin de gerçekleşme aşamasına geldiği bildirildi. Sambacı’nın hafta sonuna kadar Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

ALAN’IN BONSERVİS BEDELİ YOK

Sarı-Kırmızılılar, 3 yıldan beri Çin kulübünde forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı santrforla sezon başında anlaşmaya varmıştı. 19 Ocak 2019’da bitecek olan sözleşmesindeki opsiyon maddesinin kullanılmasına izin vermeyen Alan’ın Cim-Bom’la yıllığı 3.5 milyon eurodan anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden alacak.

FLAMENGO DA DEVREYE GİRDİ

Brezilya basını ise Flamengo’nun Aslan’ın kısa bir süre içinde imza attırmayı planladığı Alan Carhalho için harekete geçtiğini duyurdu. Globo Esporte’de yer alan haberde Brezilya kulübü 29 yaşındaki golcü için Guangzhou’ya teklifte bulunduğu kaydedildi. Alan’ın da Flameng o ile görüştükten sonra transfer konusunda son kararını vereceği ileri sürülüyor.

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