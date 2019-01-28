Alan'da umutlu bekleyiş
GALATASARAY’IN ilk girişimden sonuç alamadığ ancak ikinci atak sonrası anlaşmaya vardığı Alan Carvalho’nun bugün İstanbul’da olması bekleniyor.
- StarSpor
Sarı-Kırmızılı yönetim önce 3.5 milyon euroyu kabul eden ancak sonra fiyat artırımına giden Brezilyalı golcüye yaptığı teklifi 4.5 milyon euroya çıkartarak sorunu çözmüştü. Menajerler arasındaki problem de diyalog yoluyla ortadan kalkınca, transfere engel kalmadı. Cim-Bom, Çin kulübü Guangzhou Evergrande’nin yöneticileriyle de 3.5 milyon euroya anlaşmıştı. Tüm engellerin ortadan kalkmasından sonra Alan’ı bugün İstanbul’da olacağı öğrenildi. Sambacı’ya sağlık kontrolünden sonra sözleşme imzalatılacak.
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