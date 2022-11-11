Alanya'da golsüz maç

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Adana Demirspor'da Younes Belhanda 44. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun Alanyaspor 17, Adana Demirspor 24 puana yükseldi.
Alanyaspor, Dünya Kupası için verilecek aranın ardından Konyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
23. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Akintola'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.
34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Ahmed Hassan'n kafa vuruşunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Ahmed Hassan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, top kaleci Ertaç Özbir de kaldı.
62. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Candeias'ın arka direğe ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
63. dakikada Alanyaspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
71. dakikada Lusamba'nın pasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın sert şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.
80. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sağ çaprazdan Ndiaye'nin şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
STAT: Kırbıyık Holding
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç
CORENDON ALANYASPOR: Runarsson, Pereira (Dk. 61 Candeias), Fatih Aksoy, Balkovec, Leroy Fer (Dk. 61 Lusamba), Umut Güneş (Dk. 82 Efkan Bekiroğlu), Yusuf Özdemir, Doumbia, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 75 Cavaleiro), Ahmed Hassan
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir, Rodrigues, Rakitskyi (Dk. 37 Semih Güler), Samet Akaydın, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Emre Akbaba (Dk. 62 Erhun Öztümer), Belhanda, Akintola (Dk. 46 Abdurrahim Dursun-Dk. 86 Berk Yıldız), Gulbrandsen (Dk. 62 Assombalonga)
KIRMIZI KART: Dk. 44 Belhanda (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Dk. 44 Rodrigues (Adana Demirspor), Dk. 53 Leroy Fer, Dk. 75 Umut Güneş, Dk. 89 Efecan Karaca, Dk. 90+1 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)