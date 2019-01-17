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Alanyaspor - Kasımpaşa: 0-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında Alanyaspor evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında Akdeniz ekibi Aytemiz Alanyaspor evinde İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı konuk etti.  Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
 
Maçın en kritik pozisyonu 6. dakikada yaşandı. Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'nin attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. VAR sisteminde incelenen pozisyonda asisti yapan Özgür Çek'in gol öncesinde ofsaytta kaldığı tespit edildi. Hakem Suat Arslanboğa gol kararını iptal etti.
 
Maç bitti, kırmızı kart çıktı
Maçın son düdüğünün ardından Kasımpaşa'dan Diagne, Aytemiz Alanyasporlu Tzavellas'a tükürdü. Hakem Suat Arslanboğa, Süper Lig'in gol kralına krımızı kart gösterdi.
 
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 24 Ocak Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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