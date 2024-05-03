Alanyaspor, 1 puanı uzatmalarda kurtardı!

Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Ankaragücü, 10. dakikada Anastasios Chatzigiovannis ile öne geçti. Alanyaspor, bu gole 90+5'te penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.

Alanyaspor'da Furkan Bayır, 87. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 39, Alanyaspor 49 puana yükseldi.

Ankaragücü, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu'nun ekibi, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ise hafta arasında Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.