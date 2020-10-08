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Spor

Alanyaspor 1,5 milyon euroya lider!

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Alanyaspor, yeni transferleri Davidson, Adam Bareiro ve Moubandje'nin golleriyle liderlik koltuğuna oturdu. Bu üç oyuncunun Akdeniz temsilcisine maliyeti ise 1,5 milyon euro.

08 Ekim 2020 Perşembe 09:14 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 09:14
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Oynadığı 4 maçta 10 puan alan Aytemiz Alanyaspor ligde liderlik koltuğuna oturdu. Turuncu-Yeşilli ekip, lige deplasmanda Sivasspor karşılaşmasıyla başladı. Alanyaspor bu maçta Davidson ve Caulker’in attığı gollerle 2-0 sahadan galip ayrıldı. İkinci hafta ise evinde Kayserispor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. İlk iki hafta oynadığı futbolla göz dolduran Akdeniz ekibi 3. haftada ise deplasmanda Rizespor ile berabere kaldı. Geçen hafta ise sahasında ağırladığı Hatayspor’u 6-0’lik farklı skorla Süper Lig’de lider konumuna geldi.

11 KEZ GOL SEVİNCİ

Ligde oynanan 4 maçta Alanyaspor’un sol kanat oyuncusu Davidson fileleri 4 kez havalandırırken, forvet Adam Bareiro 3, forvet Mustafa Pektemek 1, orta saha oyuncusu Bakasetas 1, stoper Caulker 1 ve sol bek Moubandje 1 kez topu rakiplerinin ağlarına gönderdi. Çağdaş Atan’ın öğrencileri 2 haftalık milli aranın ardından deplasmanda 4. sırada yer alan Galatasaray ile karşılaşacak.

HERKES HAYRAN KALDI

Cisse, Fernandes, Djalma, Welinton, N’Sakala gibi birbirinden önemli yıldızlarını kaybeden Alanyaspor’un düşüş yaşaması beklenirken sezona flaş bir başlangıçla girmesi herkesin takdirini topladı. Akdeniz ekibinde Davidson, Bareiro, Moubandje gibi oyuncular performanslarıyla parmak ısırttı. Bu 3 oyuncunun Alanyaspor’a toplam maliyetinin ise 1.5 milyon euro olduğu bildirildi.

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