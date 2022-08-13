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Spor

Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 9

Alanyaspor - Beşiktaş rekabetinde 13. maç yarın oynanacak. Geride kalan 12 müsabakada Beşiktaş'ın Alanyaspor'a karşı galibiyet sayılarında 9-2 üstünlüğü bulunuyor.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:43 - Güncelleme:
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Alanyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı. Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.

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