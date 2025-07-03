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Spor

Alanyaspor 2 genç yıldızı kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, 21 yaşındaki Bedirhan Özyurt ve Altay'dan aldığı 19 yaşındaki Yunus Efe Sarıkaya ile beşer yıllık sözleşme imzaladı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
Alanyaspor 2 genç yıldızı kadrosuna kattı
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Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir'den kadrosuna dahil ettiği 21 yaşındaki Bedirhan Özyurt ve Altay'dan aldığı 19 yaşındaki Yunus Efe Sarıkaya ile beşer yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

Çavuşoğlu, her zaman genç yeteneklere öncelik veren, şans tanıyan bir kulüp olduklarını söyledi.

Son dönemde genç oyuncuların Alanyaspor'u tercih etmesinin kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bedirhan Başakşehir'den, Yunus da Altay'dan geldi. İkisi de gelecek vadeden futbolcular. Alanya'da kendilerini geliştirip, faydalı olacaklarına inandığımız futbolcular. Burada gençlerin önü açık" dedi.

Hedeflerinin hem altyapıdan oyuncu çıkarmak hem de genç yetenekleri alıp, sonrasında daha büyük kulüplere göndermek olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Hem Bedirhan'a hem Yunus'a hem de kulübümüze de hayırlı olsun. Aramıza hoş geldiniz" diye konuştu.

Bedirhan Özyurt ise Alanyaspor'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Alanyaspor gibi bir kulübe hizmet edecek olmaktan gurur duyduğunu anlatan Bedirhan, transfer sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yunus Efe Sarıkaya da Alanyaspor'un kadrosuna dahil olmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

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