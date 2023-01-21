İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2023 Cumartesi / 29 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
Spor

Alanyaspor: 3 - Karagümrük: 1

Alanyaspor - Karagümrük rekabetinde 6. maç yarın oynanacak. Geride kalan 5 müsabakada Alanyaspor'un Karagümrük'e karşı galibiyet sayılarında 3-1 üstünlüğü bulunuyor.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Alanyaspor: 3 - Karagümrük: 1
ABONE OL

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Mustafa Sözmez ve Özgür Ertem yapacak.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada mağlup olmayan VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarını kazandıktan sonra Arabam.com Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takım, berabere kaldığı 2 karşılaşmada da uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü.

18 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan Fatih Karagümrük, 21 puanla 10. sırada bulunuyor.

Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük'e karşı alan Corendon Alanyaspor, sonrasında çıktığı 8 dış saha maçında 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İç sahada ise yalnızca İstanbulspor'a kaybeden turuncu-yeşilliler, son 7 iç saha maçından 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Fatih Karagümrük'ün eski teknik direktörü Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor, ligdeki son maçında Trabzonspor'u 5-0'la geçmeyi başardı.

Geride kalan 18 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgiyle 24 puan toplayan Alanyaspor, 9. sırada yer alıyor.

İki takım bugüne kadar 5 kez karşı karşıya gelirken bu mücadelelerde Alanyaspor 3 kez kazandı. 1 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Fatih Karagümrük de 1 karşılaşmada rakibini mağlup etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.