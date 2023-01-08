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Spor

Alanyaspor: 5 - Trabzonspor: 3

Alanyaspor - Trabzonspor rekabetinde 13. maç yarın oynanacak. Geride kalan 12 müsabakada Alanyaspor'un Trabzonspor'a karşı galibiyet sayılarında 5-3 üstünlüğü bulunuyor.

AA8 Ocak 2023 Pazar 10:56 - Güncelleme:
Alanyaspor: 5 - Trabzonspor: 3
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Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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