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Spor

Alanyaspor 6 maç sonra galibiyetle tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 6 maç aradan sonra yeniden 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

10 Aralık 2023 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Alanyaspor 6 maç sonra galibiyetle tanıştı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Hakan Yakın'ın ekibi İstanbulspor ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 89. dakikada penaltıdan Joao Novais kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 14'e yükseltirken, İstanbulspor 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

MAÇTA İLGİNÇ AN

Alanyaspor'da Joao Novais'in golü sonrası takım sevinç yaşarken ayağı takılan ve yere düşen Leroy Fer kısa süreli bir sakatlık yaşadı ancak daha sonra oyuna devam etti.

6 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu galibiyetle birlikte 6 maçlık galip gelememe serisini sonlandıran Alanyaspor, aynı zamanda teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk lig galibiyetini de almış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Orta alandan ceza sahasına doğru ilerleyen Oğuz Aydın'ın kaleyi cepheden gören şutunda, top az farkla direğin dibinden dışarıya gitti.

40. dakikada Corendon Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza yayı gerisinden Sisto'nun şutunda kaleciden dönen topu defansta Okan Erdoğan uzaklaştırdı.

43. dakikada bu kez İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Duhaney'in ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselemeyen Ndao'nun yaptığı etkisiz kafa vuruşunda, ceza alanından uzaklaşan meşin yuvarlağı rakip savunma kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Jackson Kenio topu sürükleyerek ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topu çeldi.

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.

69. dakikada sağ taraftan Augusto'nun ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Carlos Eduardo'nun kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

86. dakikada ceza sahası içinde Traore'nin Lima'ya müdahalesi neticesinde oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla yaptığı inceleme sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada penaltıda topun başına geçen Novais'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen

İstanbulspor: Alp Arda, Demeaco Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Vefa Temel dk. 90), Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Alassane Ndao (Mendy Mamadou dk. 78), Valon Ethemi (Sambissa dk. 78), Jackson Kenio (Vorobjovas dk. 61), Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 78)

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Florent Hadergjonaj dk. 90+6), Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Joao Novais (Fatih Aksoy dk. 90+6), Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto (Leroy Fer dk. 65), Cordova (Carlos Eduardo dk. 65)

Gol: Joao Novais (dk. 89 pen.)

Sarı kartlar: Vorobjovas (İstanbulspor) Richard, Joao Novais (Alanyaspor)

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