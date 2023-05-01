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Spor

Alanyaspor, Adana Demirspor mesaisine başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 22:47 - Güncelleme:
Alanyaspor, Adana Demirspor mesaisine başladı
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2 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu-yeşilliler idmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Antalya ekibi, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Akdeniz temsilcisi Alanyaspor bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 38 puan ile ligde 10.sırada yer alıyor.

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