Alanyaspor, Altay deplasmanından 3 puanla dönüyor

16 Ocak 2022 Pazar 16:13 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 16:13

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Alanya ekibinin gollerini 26. dakikada Emre Akbaba ve 81. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

ALTAY'IN GALİBİYET HASRETİ 14 HAFTAYA ÇIKTI

Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet hasreti sona Alanyaspor 32 puana ulaştı. Altay'da Teknik Direktör Mert Nobre göreve yenilgiyle başladı. 18 puanla düşme hattında kalan İzmir ekibinin 3 puan özlemi 14 haftaya yükseldi.

MUSTAFA DENİZLİ'YE DESTEK, YÖNETİME TEPKİ

Takımın kötü gidişi ve teknik direktör Mustafa Denizli ile yolların ayrılması üzerine Altaylı taraftarlar maçın başından sonuna kadar, "Yönetim istifa" şeklinde tempo tutarak Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve ekibine tepki gösterdi. Tribünlerden, "Altay'ın çocuğu Büyük Mustafa" sesleri yükseldi.

AHMET ÇALIK'I ANDILAR

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı. Altaylı futbolcular maçtan önce Ahmet Çalık'ın formasını tutarak takım halinde fotoğraf çekilirken, Ahmet Çalık'ın forma numarası 6'ya ithafen müsabakanın 6. dakikasında her iki takım futbolcuları ve hakemler oyuna ara verip, alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 1. dakikasında sol taraftan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Murat Akça'nın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Marafona son anda kornere uzaklaştırdı. Üst üste kullanılan ikinci kornerde bu sefer ceza sahası içindeki Björkander'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

10. dakikada konuk ekipten Efkan'ın uzun pasında topla bulaşan Efecan'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda Lis gole izin vermedi.

12. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kazımcan Karataş'ın dokunamadığı topu kaleci Marafona kontrol etti.

26. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Eduardo, Efecan Karaca'dan aldığı topu ortaladı. Ceza sahası içindeki Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

33. dakikada Novais'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Lis'ten dönen topu takip eden Emre Akbaba'nın vuruşunda, Lis meşin yuvarlağı bir kez daha uzaklaştırmayı başardı.

45+2. dakikada Pinares'in sağ kanattan yaptığı ortada Thaciano'nun kafa vuruşunda top, kaleci Marafona'da kaldı.

İlk 45 dakikalık bölüm, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, Kazımcan'ın ortasına kafa vuruşu yapan Thiam'ın pozisyonunda top kalenin yanından auta çıktı.

61. dakikada Altay'da sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada Borja'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de pozisyonda Bamba'nın ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

65. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bamba'nın yerden şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.

74. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, kale önüne paralel bir top gönderdi, bir adım geriden kalan Oğuz pozisyondan faydalanamadı.

81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

90+3. dakikada İbrahim Öztürk'ün ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Marafona topu kornere uzaklaştırdı.

Aytemiz Alanyaspor müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Olguncan xx, Bilal Gölen xx

Altay: Lis xx, Thaciano xx, Murat x, Eric x, Naderi x(Rodriguez dk. 46 x), Thiam x(Deniz dk. 70 x), Ceyhun x(Paixao dk. 76 x), Pinares xx, Kappel xx, Kazımcan xx, Bamba x(İbrahim dk. 70 x)

Yedekler: Cihan, Rayan, Cem, Tugay, Eren, Özgür

Teknik Sorumlu: Mert Nobre

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Furkan xx(Mevlja dk. 87 x), Fatih xx, Borja xx(Tayfur dk. 70 x), Novais xx, Efkan xx, Emre xxx, Efecan xx(Milunovic dk. 87 x), Davidson xx(Candeias dk. 77 x), Eduardo xx(Oğuz dk. 70 xxx)

Yedekler: Serkan, Yusuf Karagöz, Ahmet, Emirhan, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Felipe Sanchez

Goller: Emre (dk. 26), Oğuz (dk. 81)(Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Naderi, Lis, Thaciano, Paixao (Altay), Milunovic (Alanyaspor)