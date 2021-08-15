Alanyaspor Başakşehir engelini aştı! 3 puan...

15 Ağustos 2021 Pazar 21:19 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 21:25

Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Başakşehir, Alanyaspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 12. dakikada yeni transfer Cristian Borja kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, sezona 3 puanla başladı. Başakşehir ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Başakşehir ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

BAŞAKŞEHİR, ALANYA'YA KARŞI GÜLEMİYOR



Başakşehir, Alanyaspor ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4B, 3M)

Başakşehir'de tek yeni transfer ilk 11'de

Medipol Başakşehir'de bir yeni transfer ilk 11'de yer aldı. Brezilyalı oyuncu Lima, ilk 11'de sahaya çıktı.

Diğer yeni transferler Zulj ve Ahmed Kutucu ise yedekler arasında forma şansı bekledi.

SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI



Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi, Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler unutulmadı.

Yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasındaki Visca'ya pasını gönderdi. Visca'nın düzeltip, köşeye gönderdiği topu, kaleci Serkan son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada konuk ekip öne geçti. Alanyaspor'un rakip ceza sahası ön çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşta topun başına Famara geçti. Seken topa Borja sert vurdu, Brezilyalı oyuncusu Lima'ya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

42. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası önüne açıldı. Siopis önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu uzandı ve kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

66'ncı dakikada Visca'nın kullandığı kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Caiçara'nın sert vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.

68'inci dakikada Youssouf'un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere yolladı.

81'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Duarte kafayı vurdu, kaleci Serkan topu çeldi. Dönen topta Ravil'in kafa vuruşunda Diedhiou meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Ceza sahası dışına açılan topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

83'üncü dakikada Başakşehir mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Serkan Kırıntılı'nın hatası sonrası topla buluşan Deniz Türüç'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yandan dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Ömer Ali Şahiner (Dk. 37 Caiçara), Duarte, Ravil Tagir, Lima (Dk. 90 Atabey Çiçek), Youssouf Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 70 Ahmed Kutucu), Gulbrandsen (Dk. 70 Muhammet Demir)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı- Fatih Aksoy, Milunovic, Mevlja, Candeias (Dk. 72 Tayfur Bingol), Siopis, Umut Güneş, Borja (Dk. 82 Juanfran), Efecan Karaca (Dk. 81 Ahmet Ildız), Davidson, Diedhiou (Dk. 87 Efkan Bekiroğlu)

GOL: Dk. 12 Borja (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Davidson, Siopis (Aytemiz Alanyaspor)