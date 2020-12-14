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Spor

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Lige renk katmaya devam ediyoruz

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:01 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 00:01
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Hakem kararları hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Hakemler hata yapıyor. Hakemler de hata yapacak ama geçen hafta VAR'da hata yapan hakemi bu hafta maça verdiler, bu doğru değil. Genç hakemler gelişecekler, yardımcı olmamız lazım." dedi.

Beşiktaş'ı daha farklı da yenebileceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "İki takımı da tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler; her şeyini verdiler. Kırmızı kartlar başka olabilirdi. İlk yarıda takımımız çok iyi oynadı, Beşiktaş'ı daha farklı da yenebilirdik. Takımımız iyi mücadele etti, teknik heyetimizi, futbolcularımızı tebrik ediyorum. Biz Alanyaspor'uz, bir ilçe takımıyız ve bu lige renk katmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

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