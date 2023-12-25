İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2023 Pazartesi / 13 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2065
  • EURO
    32,0249
  • ALTIN
    1926.44
  • BIST100
    7264.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alanyaspor doludizgin!

Alanyaspor, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Alanya ekibi galibiyet serisini 3 maça çıkarmış oldu.

25 Aralık 2023 Pazartesi 19:14 - Güncelleme:
Alanyaspor doludizgin!
ABONE OL

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ile Markus Gisdol'ün yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Alanyaspor 3-1 kazanırken goller; 14. dakikada Yusuf Özdemir, 27. dakikada Oğuz Aydın ve 90+3'te Nicolas Janvier'den geldi. Oğuz Aydın ve Yusuf Özdemir, attıkları gollerde birbirlerine asist yaptılar.

Samsunspor'un tek golü ise 86. dakikada Marius Mouandilmadji'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3 maça yükselten Alanyaspor puanını 22'ye yükseltirken, Samsunspor 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.