Alanyaspor Erzurumspor'u ateşe attı

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor, Erzurumspor'u Papiss Cisse ve Welinton'un golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor'un tek golü Gilles Sunu'dan geldi.

MAÇTA 4 PENALTI VERİLDİ

Mücadelenin 45. dakikasında Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın asistinde Papiss Cisse, golü Erzurumspor ağlarına gönderdi ve durumu 1-0'a getirdi. 50. dakikada Papiss Cisse, penaltı vuruşundan yararlanamadı. 59. dakikada yeniden penaltı kazanan Alanyaspor'da vuruşu Welinton kullandı. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, topu sağ üst köşeye nişanladı ve takımının 2 farklı üstünlüğünü sağladı. 77. dakikada konuk ekip Erzurumspor, Gilles Sunu ile penaltı vuruşu değerlendirdi ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

PAPISS CISSE YİNE GELDİ, YİNE ISKALADI

Öte yandan 90+4. dakikada Alanyasporlu Papiss Cisse, 2. kez kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi, 33. yaşındaki Senegalli golcü, topun auta çıkmasının ardından derin bir üzüntü yaşadı.

PENALTILAR ONA İŞKENCE OLUYOR

Alanyaspor'un golcü futbolcusu Papiss Cisse, penaltı kaçırma istatistikleriyle dikkat çekti. 33 yaşındaki golcü, bu sezon kullandığı 4. penaltıyı golle sonuçlandıramadı.

Maç sonunda Alanyaspor, 34 puanla (maç fazlasıyla) Kayserispor'un bir basamak üzerine çıktı ve 8. sıraya yerleşti. Erzurumspor ise 22 puanda kalarak 17. sıradaki yerini korudu ve kümede kalma yarışında da ağır bir yara aldı.