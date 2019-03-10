16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alanyaspor Erzurumspor'u ateşe attı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Sergen Yalçın'ın takımı Aytemiz Alanyaspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Erzurumspor kozlarını paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor, Erzurumspor'u Papiss Cisse ve Welinton'un golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor'un tek golü Gilles Sunu'dan geldi.
 
MAÇTA 4 PENALTI VERİLDİ
 
Mücadelenin 45. dakikasında Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın asistinde Papiss Cisse, golü Erzurumspor ağlarına gönderdi ve durumu 1-0'a getirdi. 50. dakikada Papiss Cisse, penaltı vuruşundan yararlanamadı. 59. dakikada yeniden penaltı kazanan Alanyaspor'da vuruşu Welinton kullandı. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, topu sağ üst köşeye nişanladı ve takımının 2 farklı üstünlüğünü sağladı. 77. dakikada konuk ekip Erzurumspor, Gilles Sunu ile penaltı vuruşu değerlendirdi ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
 
PAPISS CISSE YİNE GELDİ, YİNE ISKALADI
 
Öte yandan 90+4. dakikada Alanyasporlu Papiss Cisse, 2. kez kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi, 33. yaşındaki Senegalli golcü, topun auta çıkmasının ardından derin bir üzüntü yaşadı. 
 
PENALTILAR ONA İŞKENCE OLUYOR
 
Alanyaspor'un golcü futbolcusu Papiss Cisse, penaltı kaçırma istatistikleriyle dikkat çekti. 33 yaşındaki golcü, bu sezon kullandığı 4. penaltıyı golle sonuçlandıramadı.
 
Maç sonunda Alanyaspor, 34 puanla (maç fazlasıyla) Kayserispor'un bir basamak üzerine çıktı ve 8. sıraya yerleşti. Erzurumspor ise 22 puanda kalarak 17. sıradaki yerini korudu ve kümede kalma yarışında da ağır bir yara aldı.
 
Sporx

Taksim´de yürüyen marjinal gruplardan ezana büyük saygısızlık

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor'

'Bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınıyor'

O ilimizde ev alacaklara müjde! 595 lira taksit, 20 yıl vade

O ilimizde ev alacaklara müjde! 595 lira taksit, 20 yıl vade

'Kritik konularda anlaşma sağlandı'

'Kritik konularda anlaşma sağlandı'

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

'2200 yıldır devlet yönetiyoruz, o tezgaha gelmeyiz'

'2200 yıldır devlet yönetiyoruz, o tezgaha gelmeyiz'

Bahçeli'den CHP'lilere Kılıçdaroğlu çağrısı: Vazgeçin

Bahçeli'den CHP'lilere Kılıçdaroğlu çağrısı: Vazgeçin

Etiyopya'da uçak kazası faciası

Etiyopya'da uçak kazası faciası

Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması

Almanya'dan Venezuela ve Suudi Arabistan açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

'Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar'

'Kandil´e laf edemiyorlar, Pensilvanya´ya tek kelime söylemiyorlar'

Başkan Erdoğan'dan 105 yaşındaki hafız Nazırlı'ya özel hediye

Başkan Erdoğan'dan 105 yaşındaki hafız Nazırlı'ya özel hediye

Stockholm'de büyük patlama

Stockholm'de büyük patlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA