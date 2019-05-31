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Alanyaspor, eski futbolcularından Tayfur Bingöl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl'le 3 yıllığına anlaştı.

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Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2015-2016 sezonunda turuncu-yeşilli formayı kiralık olarak giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, yeniden eski takımının kadrosuna dahil oldu.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Tayfur Bingöl'ün Alanya'ya yabancı bir futbolcu olmadığını söyledi.

Tayfur'un yeniden Alanyaspor'un başarısı için ter dökeceğini belirten başkan Çavuşoğlu, "Tayfur Bingöl yeniden yuvaya döndü. Kendisi Süper Lig'e yükselmemizde büyük katkıları olan bir kardeşimiz. Tekrar Alanya'ya döndüğü için kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tayfur Bingöl ise Alanya'da şampiyonluk yaşadığını belirterek, "Evime tekrardan hoş geldim. İnşallah bu üç sene benim, ailem ve camiamız için çok güzel geçer. Taraftar her zaman beni desteklemiştir. Göztepe ile Alanya'ya maça geldiğimizde, 'Herkes unutur, Alanya unutmaz.' diye bir tezahüratla beni çağırmışlardı. Orada çok duygulanmıştım. Tekrar bu vesileyle hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir Tayfur Bingöl izleteceğimi söyleyebilirim." diye konuştu.

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