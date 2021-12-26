Alanyaspor, evinde Fatih Karagümrük ile yenişemedi

26 Aralık 2021 Pazar 18:03 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 18:15

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Aytemiz Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile 57. dakikada öne geçerken, Fatih Karagümrük bu gole 70. dakikada Aleksandar Pesic ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor 28, Fatih Karagümrük ise 27 puanla ligin ilk yarısını tamamladı.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir ile karşılacak. Fatih Karagümrük ise Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahsı içine gönderdiği ortayı Diedhiou ayak içiyle geriye çıkardı. Ceza sahası yayı çizgisi yakınından Umut Güneş'in gelişine vurduğu top, defans oyuncularına çarparak dışarı çıktı.

24. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağ kanattan geliştirdiği atakta Pesic, topla girdiği ceza sahasında dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Marafona'dan dönen topu, defans oyuncuları uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanattan Fatih Karagümrük'ün kısa kullandığı köşe atışında Jimmy Durmaz ceza sahası içine ortaladı. Salih Dursun'un yükselerek vurduğu kafa topu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53'üncü dakikada Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Novais topu rakip kalenin arka direğine yükseltti. Buradatopa yükselen Davidson'un kafa vuruşunu kaleci Viviano son anda kornere güçlükle tokatladı.

56'ncı dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Efkan, Davidson ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası yayı üzerinde sağ ayak içiyle yaptığı vuruş, kaleci Viviano'nun solundan geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.

70'inci dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında sol kanatta topla buluşan Balkovec'in ceza sahasına ortaladığı topa hareketlenen Pesic, kale önünde topa gelişine topukla dokunarak ağlara gönderdi. VAR kontrolünün ardından hakem Alper Ulusoy golü verdi: 1-1.

78'inci dakikada sağ kanatta rakip alanın taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Akbaba'nın kale alanına gönderdiği topa Mevlja kafayı vurdu, ancak top çok az farkla auta gitti.

87'nci dakikada orta sahada başlayan Alanyaspor kontratağında savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Babacar çaprazdan sert vurdu, ancak top kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan (Dk. 66 Emre Akbaba), Umut, Efecan Karaca, Novais (Dk. 81 Fatih), Davidson (Dk. 81 Candeias), Famara (Dk. 73 Babacar)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Hedenstad (Dk. 30 Salih Dursun), Luckassen, Zukanovic, Balkovec, Adnan (Dk. 62 Erhun Öztümer), Biglia, Bertolacci (Dk. 46 Borini), Tunay Torun (Dk. 62 Yannis Salibur), Jimmy Durmaz (Dk.83 Berke Demircan), Pesic

GOLLER: Dk. 56 Efkan (Alanyaspor), Dk. 70 Pesic (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Tayfur (Alanyaspor), Jimmy Durmaz, Salih Dursun (Fatih Karagümrük)