Alanyaspor evinde Konyaspor'u 5 golle yıktı

27 Şubat 2022 Pazar 18:01 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 18:01

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 5-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Daniel Candeias, 33. dakikada Umut Güneş, 38. dakikada penaltıdan Famara Diedhiou, 42. dakikada Joao Novais ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 11. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Öte yandan Konyasporlu Eray Birniçan, 66. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

3 hafta sonra galibiyete ulaşan Alanyaspor, bu skorla birlikte puanını 43'e yükseltti ve ligde 7. sıraya yerleşti. Bu maçla birlikte 4 haftadır galibiyet yüzü göreyen Konyaspor ise 49 puanla ligin 2. sırasında konumlandı.

Gelecek hafta Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin sağ kanttan kullandığı korner atışında uzaklaştırılmak istenen topu Bytyqi kontrol etti. Bu oyuncunun soldan ortaladığı topu müsait durumdaki Abdülkerim Bardakcı kafayla filelere gönderdi: 0-1.

26. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Novais'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Candeias'ın gelişine kaleye çektiği şut, Adil Demirbağ'ın müdahalesine karşın ağlarla buluştu: 1-1.

28. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza sahasına ortaladığı topu ön direkte Rahmanovic kafayla filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, orta öncesi faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

38. Alanyaspor penaltı atışıyla farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortasında Candeias ile kafaya çıkan Skubic'in topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diedhiou, takımını 3-1 öne geçirdi.

43. dakikada Alanyaspor dördüncü golü buldu. Alanyaspor'un hızlı atağında Candeias'ın gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Novais, öne çıkan kaleci Sehic'in üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 4-1 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...