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Spor

Alanyaspor, Famara Diedhiou'yu Granada'ya kiraladığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Famara Diedhiou'nun sezon sonuna kadar Granada'ya kiralandığını açıkladı.

İHA24 Ocak 2023 Salı 21:19 - Güncelleme:
Alanyaspor, Famara Diedhiou'yu Granada'ya kiraladığını açıkladı
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Alanyaspor'da Famara Diedhiou sezon sonuna kadar Granada'ya kiralandı.

Corendon Alanyaspor tarafından yapılan Dieghiou'nun transferi ile ilgili yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Famara Diedhiou 2022-2023 sezonu sonuna kadar İspanya'nın Granada takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

DİEDHİOU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunan Famara Diedhiou bu sezon 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yalnızca 3 maçta forma şansı yakalamıştı.

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