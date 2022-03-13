Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

13 Mart 2022 Pazar 11:48 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 11:48

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Sönmez yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır.

Merkez Hakem Kurulu (MKH), Alanyaspor - Fenerbahçe maçının video yardımcı hakem (VAR) ve asistan video yardımcı hakemlerini de (AVAR) açıkladı. Buna göre karşılaşmanın VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. AVAR'da ise Esat Sancaktar ve Cihan Aydın bulunacak.