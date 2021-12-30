İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2022 Cumartesi / 28 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alanyaspor, Francesco Farioli'yi bekliyor
Spor

Alanyaspor, Francesco Farioli'yi bekliyor

Alanyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlüğe Francesco Farioli'nin gelmesi bekleniyor.

30 Aralık 2021 Perşembe 15:18 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:18
ABONE OL

Alanyaspor , kupa maçının hemen ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile görüşülüp karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. Bununla ilgili Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarına dair açıklama yaptı

Alanyaspor'un yeni teknik direktör adayı olarak gösterilen İtalyan isim Francesco Farioli, bu akşam görüşme için Alanya'ya geliyor. Alanyaspor Tesisleri'nde bu gece misafir edilecek olan Farioli'nin yarın sabah Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenin ardından Farioli'nin teknik direktörlüğüne kesin gözüyle bakılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.