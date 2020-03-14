Alanyaspor galibiyeti hatırladı!

14 Mart 2020 Cumartesi 19:05 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 19:05

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Antalya temsilcisi, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın tek golünü 42. dakikada Steven Caulker kaydetti. Bu gol, İngiliz futbolcunun Süper Lig'deki ilk golü oldu. Alanyaspor, ligde 5 maç sonra galibiyet aldı.

Aytemiz Alanyaspor, bu sonuç ile puanını 43'e çıkardı ve maç fazlası ile 5. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise; 32 puan ile 9. sırada kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise 27. haftada sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.