Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 2 golle geçti

Süper Lig 12. hafta maçında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan maçı Alanyaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Leroy Fer ve 53. dakikada Balkovec kaydetti.

Alnayaspor ligde iki maç aradan sonra galip gelirken, Gaziantep FK 2 maç sonra yenildi.

Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 16'ya çıkardı. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Sagal'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Runarsson topu kornere çeldi.

12. dakikada Gaziantep FK'de kaleci Günay Güvenç'in uzun pasında topla buluşan Markovic'in vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ortaladığı topu Umut Güneş kafayla arkaya indirdi. Topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada ev sahibi ekip maçta üstünlüğü sağladı. Sol kanattan Zinedine'in kullandığı kornerde kaleci Günay Güvenç'in elinden kaçırdığı top arkaya sekti. Defanstan önce araya giren Leroy Fer, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...

