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Spor

Alanyaspor genç oyuncuyu transfer etti

Alanyaspor, Bucaspor 1928'den 17 yaşındaki santrfor Arda Usluoğlu'nu transfer etti.

13 Eylül 2024 Cuma 23:02 - Güncelleme:
Alanyaspor genç oyuncuyu transfer etti
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Alanyaspor, Bucaspor 1928'den 17 yaşındaki santrfor Arda Usluoğlu'nu kadrosuna kattı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Bucaspor 1928'den 17 yaşındaki genç santrafor Arda Usluoğlu'nu transfer etti. Arda Usluoğlu, başkanımız Hasan Çavuşoğlu'nun katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı."

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferin son gününde son transferimiz forvet oyuncusu Arda Usluoğlu oldu. Bucaspor 1928'den geldi. Corendon Alanyaspor'u tercih ettikleri için öncelikle ailesine teşekkür ediyorum. Geçen sezon da istediğimiz bir oyuncuydu. Bucaspor 1928 Kulübü başkanına da çok teşekkür ediyorum. Onlar da Alanyaspor'u tercih ettiler. Arda gelecek vaat eden bir oyuncu. Hedefleri doğrultusunda Alanyaspor Kulübü'ne gelmesi çok önemli. Arda'nın önünde uzun bir yol var. Alanyaspor onun yeni evi. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Arda Usluoğlu ise, "Öncelikle bu camiaya katıldığım için çok mutluyum. Alanyaspor gibi çok değerli bir camia beni tercih ettiği için ayrıca mutluyum. Saha içinde ve saha dışında gereken her şeyi Alanyaspor'a yakışacak şekilde gerçekleştireceğim." diye konuştu.

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