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Spor

Alanyaspor, Giresunspor maçına hazır

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
Alanyaspor, Giresunspor maçına hazır
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Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı bitirdi.

Alanyaspor, ligde 25 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan turuncu-yeşilliler, Bitexen Giresunspor ile ligin ilk yarısında evinde oynadığı maçta 1-1 berabere kalmıştı.

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