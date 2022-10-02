Alanyaspor - Giresunspor maçından galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında C. Alanyaspor, Giresunspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada taç çizgisine yakın noktada Serginho, Alanyaspor'dan Rassoul'a faul yaptı. İtirazlar üzerine VAR'a giden hakem Numanoğlu, Serginho'ya kırmıza kart gösterdi.

6. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yaptı ancak Giresunspor savunması topu uzaklaştırdı.

26. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in, sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Runarsson kurtardı.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Görkem Sağlam'ın, altıpas üzerinden şutunu Runarsson kurtarıyor.

42. dakikada Alanyaspor'dan Furkan Bayır'ın şutunu kaleci Onurcan kurtardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın kaleye yakın noktadan çektiği şut çerçeveyi bulmuyor.

52. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası sağ iç çaprazından çektiği şutu savunma engelledi.

56. dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Giresunspor savunması uzaklaştırdı.

64. dakikada Alanyaspor ceza sahasıne giren Borja, Fatih Aksoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltı için topun başına geçen Giresunspor'da Görkem Sağlam, topu kalecinin sağına gönderdi. Runarsson'un tüm çabası sonuçsuz kalarak meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1

81. dakikada ceza sahası dışında Fer'in pasıyla buluşan Balkovec'in sert şutu fileleri havalandırdı: 1-1

84. dakikada Kaleciyi önde gören Campuzano, orta yuvarlaktan şutunu çekti. İlk müdahalede topu sektiren kaleci Runarsson çizgi üzerinde ikinci hamlede topu tutmayı başardı.

86. dakikada Alanyaspor'da Efkan Bekiroğlu ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şut defansın müdahalesiyle engellendi.

87. dakikada Alanyaspor'da Oğuz'un ceza sahası dışından ortaladığı topta, Efkan iyi yükselerek kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Kaleci Onurcan topu güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada Efecan'ın ceza sahası içindeki pasında topla buluşan Efkan'ın vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 62 Efkan Bekiroğlu), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 46 Candeias), Doumbia (Dk. 71 Eduardo), Rassoul (Dk. 34 Oğuz Aydın), Efecan Karaca, Targhalline (Dk. 46 Leroy Fer), Ahmed Hassan

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar (Dk. 61 Mejia), Campuzano (Dk. 86 Senghor), Serginho, Görkem Sağlam (Dk. 86 Oğuzhan Çağlayan), Borja Sainz (Dk. 71 Berişbek), Bajic (Dk. 61 Kuwas)

Goller: Dk. 65 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor), Dk. 81 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 4 Serginho (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Targhalline, Dk. 29 Umut Güneş, Dk. 72 Leroy Fer, Dk. 79 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Arias, Dk. 79 Perez (Bitexen Giresunspor)