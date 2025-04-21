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Spor

Alanyaspor haftalar sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Alanyaspor, Samsunspor'u konuk etti. GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Maçın tek golünü 9. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.

Haber Merkezi21 Nisan 2025 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
Alanyaspor haftalar sonra kazandı
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Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Alanyaspor, Samsunspor'u konuk etti.

GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü, 9. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.

İlk yarı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona ererken 55. dakikada Samsunsporlu Carlo Holse'nin kullandığı penaltıyı Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ALANYASPOR'UN KABUSU BİTTİ

5 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Alanyaspor, 34 puana ulaşarak 15. sıraya yükseldi ve ligin bitimine 6 hafta kala kritik bir galibiyet aldı.

SAMSUNSPOR TOPARLANAMIYOR

Son 8 maçında yalnızca 1 galibiyet alan ve üst üste 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Samsunspor ise 51 puanda kaldı ve 3. sırada konumlandı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise Bodrum FK'ye konuk olacak.

KÜME DÜŞME HATTINDA İSE SON DURUM ŞÖYLE;

15- Alanyaspor: 34

16- Bodrum FK: 34

17- Sivasspor: 31

18- Hatayspor 19

19- Adana Demirspor -2

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