Alanyaspor, Hatayspor'u 6 golle yıktı

20 Ocak 2022 Perşembe 19:03 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 19:04

Süper Lig'de 22. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-0'lık skorla ev sahibi Alanyaspor oldu.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17, 59 ve 74. dakikada Emre Akbaba, 31. dakikada Wilson Eduardo, 77 ve 80. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Francesco Farioli yönetiminde iki maçını da kazanan Alanyaspor puanını 32'ye yükseltti. Hatayspor, Galatasaray galibiyetinin ardından aldığı bu ağır mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazar günü Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Çaytkur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, rakip alanda pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Sağ çaprazdan rakip ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, top üst direkten döndü. Geri dönen topu Efecan Karaca kafayla tamamlamak istedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

17. dakikada Alanyaspor golü buldu. Sol kanattan Borja'nın ceza sahasına ortaladığı topa Emre Akbaba gelişine vurmak istedi. Defansın müdahalesiyle ortada kalan topa Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un çıkardığı topu, Eduardo bekletmeden Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda, Abdullah Yiğiter topu çıkardı. Dönen topu Efecan Karaca kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Emre Akbaba, topu koşu yapan Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun da bekletmeden araya çıkardığı pasta, ceza sahası içinde Eduardo, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

45+5. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Emre Akbaba, ceza sahası içinde Efecan Karaca'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden soluna çıkardığı meşin yuvarlağı kontrol eden Eduardo'nun şutunda, kaleci topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...