Alanyaspor ile Kayserispor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk etti.

GAİN Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadelede ilk golü, 30. dakikada Kayserisporlu kendi kalesine attı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken maçın 52. dakikasında Ramazan Civelek, attığı golle Kayserispor'a beraberliği getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, 35 puana yükseldi ve düşme hattının hemen üstünde 15. sırada konumlandı.

Yenilmezlik serisi 6 maça yükselen Kayserispor ise 41 puanla 13. sırada yer aldı.

SERGEJ JAKIROVIC'İN PERFORMANSI

Ligin 22. haftasında Trabzonspor maçıyla birlikte Kayserispor'un başına geçen teknik direktör Sergej Jakirovic, 13 maçta 2 mağlubiyet, 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

JOAO PEREİRA'NIN PERFORMANSI

Ligin 29. haftasında Antalyaspor maçıyla Alanyaspor'un başına geçen teknik direktör Joao Pereira ise 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE KÜME HATTINDA SON DURUM

13- Kayserispor: 41 puan (32 maç)

14- Rizespor: 40 puan (32 maç)

15- Alanyaspor:35 puan (32 maç)

16- Sivasspor: 34 puan (32 maç)

17- Bodrum FK: 34 puan (32 maç)

18- Hatayspor: 19 (Küme düştü)

19- Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)

Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.