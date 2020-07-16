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Spor

Alanyaspor İsviçre'den Berkan İsmail Kutlu'yu transfer etti

Alanyaspor, son olarak İsviçre'nin Sion takımında forma giyen ve '10 numara' mevkiinde görev görev yapan Berkan İsmail Kutlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA16 Temmuz 2020 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:46
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Aytemiz Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile 2020-2021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, lig devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi. Genç orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu'nun son olarak Sion'da forma giydiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Berkan, aşama kaydederek çıtasını daha da yükseltebileceğine inandığımız bir futbolcu. Hem Alanyasporumuz için, hem de kendi kariyeri için inşallah başarılı olacaktır" dedi.

Berkan İsmail Kutlu ise "Başta başkanımız olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

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