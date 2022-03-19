Alanyaspor, İzmir'de 2 golle kazandı

19 Mart 2022 Cumartesi 18:08 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 18:10

Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Alanyaspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-0 kazandı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Famara Diedhiou ve 90+7. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Göztepe'de 38. dakikada Tannane'nin ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

İKİNCİ MAÇINDA DA MAĞLUP

Nestor el Maestro sonrası takımın başına getirilen Stjepan Tomas, Göztepe'nin başında çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 49'a çıkartırken, Göztepe, 27 puanla küme hattında yer almayı sürdürdü.

Ligin 31. haftasında Alanyaspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 12. dakikasında Soner'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

20. dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada Oğuz'dan önce topa müdahale eden Atakan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşundan savunmadan seken topla buluşan Tannane'nin şutunda top filelere gitti. Ancak VAR'da yapılan incelemede pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle sona erdi.

69. dakikada Jahovic'in verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diedhiou, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

90+7. dakikada Göztepeli oyuncuların verdiği geri pasa hareketlenen Tayfur Bingöl ceza sahasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Müsabaka Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Mustafa Savranlar

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı (Dk. 67 Jahovic), Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Obinna (Dk. 84 Yalçın Kayan), Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye (Dk. 67 Tijanic), Tannane (Dk. 67 Lourency), Di Santo (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja, Juanfran, Novais, Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Fer), Efecan Karaca (Dk. 81 Furkan Bayır), Candeias (Dk. 67 Diedhiou), Emre Akbaba (Dk. 67 Umut Güneş), Oğuz Aydın (Dk. 46 Tayfur Bingöl)

GOLLER: Dk. 71 Diedihiou, Dk. 90+7 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Obinna, Dk. 90+5 Kahraman Demirtaş (Göztepe)